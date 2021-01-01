فيرنانديش عن "عدم التسجيل ضد الكبار": يهتمون بالإحصائيات فقط بدل الأداء

لا أهتم كثيرًا بما يقال..

يؤمن برونو فيرنانديش، نجم مانشستر يونايتد، أن الجماهير تغفل الأداء الذي يقدمه وفقط تركز على الإحصائيات، معتبرًا أن ذلك لا يعبر عن مستواه بالشكل الصحيح.

ورغم تألق فيرنانديش منذ وصوله إلى يونايتد في يناير 2020، إلا أن الانتقادات لا تتوقف له وسط اتهامات بأنه لا يقدم مستويات كبيرة أمام الفرق الستة الأولى في الدوري الإنجليزي.

هذا الأمر يُزعج البرتغالي كثيرًا، والذي معه تحول المانيو 180 درجة، ما جعله في حوار صحفي مطول يرفض التركيز فقط على الأرقام ويؤكد على أهمية ما يُصنع حقًا بأرض الملعب.

فيرنانديش قال في هذا الصدد "رأيت مقابلة لوك شاو وهو يقول أن الناس الآن يهتمون بالإحصائيات أكثر الأداء، وهذه هي الحقيقة، فالناس يتوقعون مني أهدافًا وتمريرات حاسمة فقط، وليس الأداء".

كما تابع "إنهم لا يهتمون بأداء برونو، ولا يهتمون باستعادة الكرة أو عدد الفرص التي صنعتها، لأنني أستطيع صنع العديد من الفرص ولكن إذا لم أسجل، سيقول الناس أن برونو لم يلعب جيدًا".

وأضاف "لكن هذه هي كرة القدم في الوقت الحالي، قال بعض الناس إنني ألعب بشكل سيئ ويجب أن أفعل ما هو أفضل، وأنا أتفق، لأننا نستطيع دائمًا أن نقدم أداءً أفضل".

أما عن عدم تسجيله في شباك الكبار، فأجاب "لا أعرف ما هو مقصد الناس بمصطلح الستة الكبار؟ لأنني بالفعل سجلت وصنعت في البعض منهم، لقد سجلت في توتنهام، لكن الناس لا يحتسبون ركلات الجزاء معي!".

واستطرد " لا أبحث عن الستة الكبار فقط، أنا أبحث عن كل مباراة بالطريقة نفسها، وأعتقد أن الدوري الإنجليزي ماراثون، لذلك ليس عليك التسجيل ضد الجميع لا الستة الكبار فقط".

وأتم "أتفق أنني في آخر مباراتين لم أظهر بشكل جيد، لست بحاجة إلى رؤية الإحصائيات، أنا أعلم متى أكون جيدًا ومتى لا".

الجدير بالذكر أن فيرنانديش البالغ من العمر 26 عامًا شارك هذا الموسم في 40 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالهم 22 هدفًا وصنع 13 آخرين.