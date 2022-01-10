فيرنانديش عن انتقاله إلى برشلونة: كذبة أبريل!

وصف البرتغالي برونو فيرنانديش نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني بأنها "صحافة سيئة".

برونو ومنذ انتقال إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020 قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي أصبح أحد أهم اللاعبين في صفوف "الشياطين الحمر"، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في النصف الأول من موسم 2021-22.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سجل هدفًا واحدًا فقط في آخر 14 مباراة له في الدوري الإنجليزي، وقد أُشير إلى أنه واحد من عدة لاعبين يشعرون بعدم الراحة في مانشستر يونايتد حاليًا.

ماذا قال برونو؟

موقع "Sport TV" البرتغالي أفاد بأنه تم عرض برونو على برشلونة، حيث يسعى ممثلوه للعمل على صفقة لنقله إلى "البلوجرانا" في يناير.

ورغم ذلك، فقد خرج فيرنانديش لوضع الأمور في نصابها، عبر رد مباشر على ذلك التقرير عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وقال الدولي البرتغالي: "اعتقدت أن العام الجديد بدأ قبل أيام قليلة فقط، ومع ذلك نحن بالفعل في الأول من أبريل!".

وأضاف: "أم أن هذه ومن جديد مجرد صحافة سيئة".

تراجع غريب في الموسم الحالي

سجل برونو فيرنانديش 40 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة خلال أول موسم ونصف له مع مانشستر يونايتد، وساعد "الشياطين الحمر" على احتلال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي ووصافة بطولة الدوري الأوروبي.

لكن أداء برونو تراجع بشكل غير متوقع في الموسم الحالي، حيث سجل خمسة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة في 24 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات.

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