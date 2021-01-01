فيرنانديش اشتكى تدخلات كانتي للحكم .. موجة غضب مستمرة في مانشستر يونايتد

لوك شاو أولًا وبرونو فيرنانديش ثانيًا

تواصلت موجة الغضب من قبل لاعبي مانشستر يونايتد ضد حكم المباراة التي جمعت بين الشياطين الحمر وتشيلسي مساء أمس وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي لوك شاو قد بدأ الأمر حين زعم ​​أن ستيوارت أتويل حكم المباراة قد أخبر قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير أنه سيكون هناك الكثير من الحديث في حال احتسب ركلة الجزاء على هودسون أودوي، لذلك رفض احتسابها على الرغم من صحتها.

وتسبب الأمر في احتمالية أن تتم معاقبة شاو، ولكن ما قام به النجم الإنجليزي لم يكن الوحيد ضد حكم المباراة، حيث صب متوسط الميدان الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش الغضب على ستيوارت أيضًا.

فيرنانديش عانى من العديد من التدخلات من قبل نجولو كانتي، تلك التي اعتبرها الحكم نظيفة ولا خطأ فيها، ولكن رأى برونو أنها تستحق احتساب أخطاء على النجم الدولي الفرنسي.

ونتيجة لذلك، ذهب برونو فيرنانديش إلى حكم المباراة غاضبًا ومطالبًا إياه بالتدخل واحتساب خطأ نتيجة للتدخلات العنيفة المتكررة من نجولو كانتي، ولكن الحكم اعتبر أنها كانت شرعية ولا مشكلة فيها.

وعلق بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد على أداء برونو في المباراة مؤكدًا أنه كان ينتظر منه الأفضل، حيث قال: "يجب أن تكون الجودة أفضل بالنسبة له في المباريات الكبيرة، يجب على اللاعبين الكبار أن يتقدموا، مرة أخرى اليوم فرنانديش أمام الأندية الكبرى، لا أتذكر أنه فعل أي شيء".

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يذكر أن اللقاء انتهى بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، ليضعف من حظوظ مانشستر يونايتد في منافسة الجار مانشستر سيتي على صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز.