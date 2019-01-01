فيرناندو يورنتي معروض على روما

فيرناندو يورنتي نجم توتنهام السابق معروض على روما الإيطالي للانضمام لهم في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الإسباني فيرناندو يورنتي نجم كل من يوفنتوس وتوتنهام السابق قد ينضم لصفوف روما هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب تم عرضه من قبل وكلائه على النادي العاصمي في الأيام الأخيرة.

وتضع إدارة النادي في الاعتبار إمكانية التعاقد مع صاحب الـ ٣٤ عامًا، خاصة مع وجود أنباء تقرب رحيل تشيك عن صفوف الفريق.

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ويسعى كل من بروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الألمانيان للحصول على خدمات تشيك في سوق الانتقالات الصيفية الجاري بحسب تقارير عديدة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن اللاعب أيضًا يملك عروضًا من كل من فيورنتينا وإنتر، لكن وكيله يسعى للتأكد من حصوله على الدقائق.

جدير بالذكر أن يورنتي في الوقت الحالي يعد دون نادي حيث انتهى تعاقده مع توتنهام بنهاية الموسم المنصرم وأصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات.