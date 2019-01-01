فيرمينو يوجه صدمة قوية لليفربول قبل مواجهة برشلونة

المهاجم البرازيلي لن يلعب أمام هيديرسفيلد

تلقى نادي ليفربول ضربة قوية، قبل مواجهة هيديرسفيلد تاون، مساء اليوم الجمعة، بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

الريدز سيدخلون المباراة بدون المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو نظراً لمعاناته من إصابة.

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موقع ليفربول الرسمي أكد أن خروج فيرمينو من قائمة اللقاء، جاء لشعوره بآلام عضلية طفيفة.

وهو ما يثير الشكوك حول جاهزية اللاعب في المواجهة الهامة ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

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الإصابة تضع يورجن كلوب مدرب ليفربول في ورطة كبيرة، لذلك قرر استبعاده أمام هيديرسفيلد، انتظاراً لما ستسفر عنه الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويدخل ليفربول الجولة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، وفي رصيده 88 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.