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الدوري الإنجليزي الممتاز

فيرمينو يواصل هوايته المفضلة أمام آرسنال

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مهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينو يواصل تسجيله للأهداف في مقابلات آرسنال

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفين في شباك آرسنال، وذلك في المباراة التي جمعت ليفربول وآرسنال في ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في البريميرليج.

فيرمينو وصل إلى هدفه السابع أمام آرسنال في مباريات البريميرليج، ليكون ثاني أفضل هداف في تاريخ ليفربول أمام آرسنال في مباريات البريميرليج، بعد النجم المعتزل روبي فاولر الذي سبق له إحراز تسعة أهداف في شباك المدفعجية.

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يذكر أن النجم البرازيلي البالغ من العُمر 27 عامًا يلعب في صفوف الريدز منذ صيف عام 2015، قادمًا من فريق هوفينهايم، وخاض أكثر من 100 مباراة وتخطى حاجز الـ 50 هدفًا مع الفريق في مختلف المسابقات، كما أنه ساهم مع الفريق في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، للمرة الأولى بعد أحد عشر عامًا، منذ خسارة الريدز أمام ميلان في نهائي أثينا عام 2007.

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