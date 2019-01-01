فيرمينو يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة برشلونة

أنباء سعيدة للمدرب الألماني يورجن كلوب

عاد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتدريبات ليفربول الاستعدادية لمواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحل ضيفاً على نظيره الكتالوني غداً الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي المسابقة على ملعب كامب نو.

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فيرمينو غاب عن فوز ليفربول على هيديرسفيلد تاون 5/0 الجمعة الماضية، بسبب إصابة عضلية طفيفة.

الدولي البرازيلي شوهد مع باقي لاعبي ليفربول بالمران الجماعي اليوم الثلاثاء، قبل السفر للعب أمام الفريق الكتالوني.

وهو ما يرفع من آمال المدرب الألماني يورجن كلوب من ظهور اللاعب كأساسي في المباراة الهامة.

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وعلى عكس بعض الشائعات الأخرى حول محمد صلاح ومعاناته من الإصابة، ظهر أيضا الدولي المصري بالتدريب بشكل طبيعي.

وتواجد أيضاً زميله البرازيلي فابينيو، ليدخل الريدز بالقوة الضاربة، طمحاً في الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب على ملعب أنفيلد الثلاثاء القادم.