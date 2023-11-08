فيرمينو: كنا الأقوى في العالم .. حتى جاء سيميوني!

مهاجم الأهلي يتحدث عن بعض الأسرار في مسيرته

يرى روبيرتو فيرمينو مهاجم الأهلي السعودي أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في نهاية حقبة فريقه السابق، ليفربول، في أوروبا.

المهاجم البرازيلي استعرض ضمن كتاب سيرته الذاتية، الذي سيصدر يوم غدٍ التاسع من نوفمبر، بعض أحداث موسم 2019-2020 وخاصة الخسارة المفاجئة أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فيرمينو وصف تلك الخسارة بأنها الخطوة الأولى في طريق نهاية سيطرة ليفربول المحلية والقارية، إذ قال حسبما نقلت صحيفة آس الإسبانية "لا يخفى على أحد أننا كنا الأفضل في أوروبا والعالم، لكن كان هناك شيئًا مفقودًا وهو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ذلك كان حلم الجماهير وأكثر ما أرادوه. ليس لدي شك أبدًا أننا كنا الأفضل حتى مارس 2020، ذلك حين توقف الكوكب بسبب وباء كورونا".

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"كان واضحًا أن، وبعد تحقيق 26 انتصار في 27 مباراة، أن تحقيق اللقب مسألة وقت لا أكثر، وقد تغير الهدف هنا بالفعل، أصبحنا نريد الفوز به دون خسارة، تحدثنا عن الأمر بيننا واقتنعنا بإمكانية حدوثه، إذ كنا نحقق الفوز تلو الآخر وخط النهاية اقترب دون أي إشارة أو نية للتراجع".

"لكن حدث بعد ذلك ما لم يكن في الحسبان، خطأ واحد لكنه كلفنا الكثير وأعتقد أنه ربما ساهم على المدى الطويل في خسارتنا لهيمنتنا الأوروبية والعالمية، ذلك كان خلال الرحلة إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو في دور الـ16 من دوري الأبطال، مدربهم سيميوني درسنا جيدًا ووجد الطريقة الأفضل لإيقافنا".

أتم "كانت الخسارة الأولى لنا منذ 5 أشهر والثانية فقط في الموسم، وبصراحة قد فاجأتنا وصدمتنا، إذ كنا نشعر في تلك المرحلة من الموسم أننا لا نقهر، لكننا لم نكن كذلك حقًا، صدمنا بالخسارة وبدأت الأمور تزداد صعوبة بعدها، خسرنا أمام واتفورد 3-0 لتنتهي سلسلة 18 انتصارًا متتاليًا و44 مباراة دون خسارة في الدوري الإنجليزي، الخسارة في مدريد لم تكن مجرد خسارة عادية بل كانت أكثر أهمية مما كنا نتخيل".

يُشار إلى أن ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 بعدما جمع 99 نقطة ليتفوق على وصيفه مانشستر سيتي بفارق 18 نقطة كاملة.