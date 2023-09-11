فيرمينو: الدوري السعودي تنافسي وهذا هدفنا في الأهلي

المهاجم البرازيلي يُشيد بالدوري السعودي

SHAHID

أشاد البرازيلي فيرمينو مهاجم الأهلي بالدوري السعودي وقوته، مشيرًا إلى أنه بطولة تنافسية تضم العديد من نجوم العالم.

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فيرمينو أحد النجوم الذين دعموا أندية دوري روشن الكبار، الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، هذا الصيف بدعم من صندوق الاستثمارات السعودي الذي استحوذ على 75% من ملكية تلك الأندية.

انضمام أولئك النجوم نقل البطولة السعودية إلى مستوى آخر تمامًا، خاصة من حيث الجماهيرية والشعبية والمتابعة في مختلف أنحاء العالم.

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صحيفة اليوم السعودية نقلت عن مهاجم ليفربول السابق قوله للإعلام البرازيلي "الدوري السعودي تنافسي وقوي، ويضم العديد من نجوم العالم".

وأضاف حول هدفه مع الأهلي هذا الموسم "نُريد في النادي الأهلي في إنهاء الموسم كأبطال لبطولة دوري روشن السعودي، جماهير الأهلي رائعة، وهدفي إسعادهم وكتابة تاريخ مع النادي، والعودة مرة أخرى لتمثيل منتخب البرازيل"

يُشار إلى أن الأهلي حقق الفوز في أول 4 مباريات من الدوري قبل أن يتعرض لخسارة قاسية أمام الفتح 5-1.

SHAHID