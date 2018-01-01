فيرمايلين يزيد من متاعب برشلونة بالغياب شهرًا

فيرمايلين يغيب أربعة أسابيع عن برشلونة بسبب إصابة جديدة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى برشلونة خبرًا غير سار بعد تأكد غياب مدافعه البلجيكي توماس فيرمايلين لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة، وذلك بعد أسابيع قليلة من عودته من نفس الإصابة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان فيرمايلين قد شارك أساسيًا أمام ليفانتي مساء الأحد، في المباراة التي اكتسح فيها برشلونة مضيفه بخمسة أهداف مقابل لا شيء ليعزز صدارته للدوري الإسباني.

وتعرض فيرمايلين للإصابة خلال هذه المباراة، حيث ظهر يعرج في لقطات الشوط الثاني، قبل أن تعلن الفحوصات الطبية إصابته على مستوى عضلة الفخذ.

وكان فيرمايلين قد تعرض لنفس هذه الإصابة مع منتخب بلجيكا منتصف أكتوبر المقبل، وما لبث أن يعود من هذه الإصابة ويشارك في عدة مباريات متتالية حتى لحقت به مرة أخرى.

وحسب تأكيدات الفحوصات الطبية فإن توماس فيرمايلين سيحتاج إلى 4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة والعودة للملاعب مرة أخرى، الأمر الذي سيضع دفاع برشلونة في مأزق نظرًا لقلة الخيارات وانحصارها بين 3 لاعبين فقط.

يذكر أن توماس فيرمايلين قد انضم إلى صفوف برشلونة عام 2014 قادمًا من آرسنال، ويعتبر هو أكثر لاعبي برشلونة تعرضًا للإصابات منذ حينها وحتى الآن.