فيرديناند يكشف كيف عذبت إدارة مانشستر يونايتد نجوم الفريق للتوقيع مع رونالدو

ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد يكشف عن تفاصيل توقيع إدارة الشياطين الحمر مع كريستيانو رونالدو من سبورتنج لشبونة وكيف أثر ذلك عليهم.

كشف النجم الإنجليزي المعتزل ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق عن تفاصيل توقيع إدارة ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال مقابلة مع "إي ايه سبورت" وأكد خلالها أن رونالدو منحهم أوقاتًا صعبة خلال المباراة الودية التي لعبها ضدهم في 2003 عندما كان يلعب في سبورتينج لشبونة.

وكان مانشستر يونايتد قد خاض مباراة ودية ضد سبورتنج لشبونة في عام 2003 شهدت تألق البرتغالي رونالدو قبل أن يحصل الشياطين الحمر على توقيعه.

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وقال فيرنديناند: "خلال المباراة الودية ضد سبورتنج لشبونة عانى جون آوشى طوال المباراة وكان في حاجة للأكسجين، كان محطم لقطع".

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وأضاف: كما كان يعاني من أجل التنفس كما هو حال الجميع، لكنه بالتحديد كان يراقب كريستيانو رونالدو، تحدثنا معه لكنه لم يكن قادرًا على الرد حتى".

وأردف: "سكولز ونيكي بات استسلما خلال المواجهة، ذلك الصبي كان مذهلًا وكان يجب أن نحصل على خدماته في مانشستر يونايتد".

وأكمل: "عندما ذهبنا للحافلة لنغادر تأخروا علينا للغاية وانتظرنا أكثر من ساعة ونصف، بعد ذلك عندما جاءوا اعتذروا لنا وقال عفوًا كانا ننهي صفقة كريستيانو رونالدو".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد أمضى ست سنوات في صفوف مانشستر يونايتد قبل أن ينتقل لصفوف فريق ريال مدريد ويمضي تسع سنوات هناك لينضم ليوفنتوس.