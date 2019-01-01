فيرديناند: الخسارة ليست خياراً مطروحاً أمام ليفربول اليوم

مدافع الشياطين الحمر السابق يوجه رسالة للاعبين الحاليين على طريقته الخاصة

فيسبوك تويتر بلال محمد

طلب ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي الحالي، من لاعبي الشياطين الحمر اغتنام الفرص اليوم أمام ليفربول، مشدداً على أن الخسارة ليست خياراً مطروحاً.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول مساء اليوم، في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكتب فيرديناند عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "كلاعب لمانشستر يونايتد، بمجرد دخولك النادي ستعلم مدى أهمية مباراة ليفربول بمجرد توقيعك مع الفريق".

وواصل: "لا يمكنك أن تخسر، نحن نترك كل شيء خارج الملعب ونربح مواجهتنا الفردية، لا يمكننا أن نمنح جماهير شيء يحتفلون به نعيدهم إلى منزلهم في صمت".

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وتابع: "الخسارة اليوم ليست خياراً مطروحاً ولا يمكن تقبلها، يجب على اللاعبين أن يغتنموا هذه المباراة لهم كأفراد وكفريق ليكون لديهم حافزاً لتحقيق الانتصارات".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر من جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بالعلامة الكاملة.