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خاص - فيرديناند: سيتي وليفربول سيتقابلان في نهائي الأبطال وتغيير وشيك بيونايتد

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هل نرى نهائي إنجليزي خالص بدوري الأبطال؟

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

توقع ريو فيرديناند، النجم الإنجليزي السابق، أن يكون نهائي دوري الأبطال هذ الموسم إنجليزياً خالصاً في ظل تألق مانشستر سيتي وليفربول.

وتأهلت أربعة فرق إنجليزية للدور الثاني من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعدما تواجد ليفربول بنهائي المسابقة في نسختها الأخيرة.

وقال فيرديناند حصرياً مع "جول" أثناء تواجده في كينيا: "لن أتفاجيء إذا تقابل مانشستر سيتي مع ليفربول في نهائي دوري الأبطال، الفريقان أقوياء هذا الموسم".

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وأضاف: "في الدوري، سيتي يبدو قوياً وأفضل من البقية، سيكون هناك تنافس معهم ولكن أعتقد سيحققوا اللقب".

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وحول فيرديناند حديثه إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد: "خسرنا مرة أخرى أمام فالنسيا، الوضع لا يبدو جيداً، المعنويات والثقة منخفضة والمركز متراجع بالدوري".

وأردف: "أتوقع حدوث أمراً ما قريباً لتغيير الوضع وإيقاف التراجع، الثلاثي مارسيال، راشفورد ولينجارد هم مستقبل مانشستر يونايتد".

ويحتل يونايتد حالياً المرتبة السادسة برصيد 26 نقطة بعد 16 جولة ويلعب أمام المتصدر ليفربول مساء الأحد.

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