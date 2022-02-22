فيرديناند: تجاهلوا انتمائي لمانشستر يونايتد، صلاح يستحق المزيد من الاحترام

أكد ريو فيرديناند القائد الأسبق لمانشستر يونايتد يقارن بين محمد صلاح ولويس سواريز مع ليفربول.

وكان أوين قد أكد أن لويس سواريز في آخر مواسمه رفقة ليفربول كان أفضل من محمد صلاح في الموسم الجاري مع الريدز.

وقال فيرديناند: "لقد خضت جدالًا مع أوين حول كلماته عن صلاح، لقد قال أن سواريز كان أفضل منه في 2013-2014 لكنني لا أوافق".

وأضاف: "صلاح لاعب مذهل، ذلك الهدف الذي سجله في شباك تشيلسي كان رائعًا، وفعل ذلك ضد الكثير من المدافعين الكبار".

وأردف: "فعلها من قبل ضد كوليبالي مدافع نابولي، ذلك اللاعب من المفترض أن قيمته 70 أو 80 مليونًا".

وأكمل: "صلاح يملك استمرارية رائعة على مدى الأعوام، ويستحق المزيد من الاحترام والتقدير عند ذكر اسمه، انسوا ارتباطي بمانشستر يونايتد، صلاح مذهل".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 17 هدفًا وبفارق خمسة أهداف عن أقرب منافسيه.