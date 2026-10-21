"الفضل يعود لمحمد صلاح" .. فان دايك يعترف بتأثير المصري على موهبة ليفربول المتألق

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أبرز فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، الدور الحيوي الذي لعبه محمد صلاح في الصعود الصاروخي للنجم الشاب ريو نجوموها. فقد كان هذا الشاب المحرك الرئيسي للعودة الأوروبية المذهلة في ملعب أنفيلد، حيث تألق في فوز ليفربول المثير بنتيجة 4-3 على فياريال في دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء، وأثبت أنه تعلم الكثير من أساطير النادي المخضرمين.

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صلاح يرشد الجيل القادم

وقد أشار فان دايك إلى صلاح باعتباره العامل الرئيسي وراء التحسن الملحوظ في مستوى نجوموها مؤخرًا، حيث كان المراهق مصدر إلهام لعودة ليفربول الدراماتيكية بعد تأخره بهدفين، وذلك من خلال تقديم تمريرتين حاسمتين في الفوز بنتيجة 4-3.

وأشار المدافع المخضرم إلى أن العديد من اللاعبين الكبار قد تبنوا اللاعب الدولي الشاب في منتخب إنجلترا، لكنه أشار بشكل خاص إلى «الملك المصري» باعتباره النموذج المثالي للنجاح. وقال الهولندي في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: «الجميع يساهم في ذلك، لكن من الواضح أن عمله مع مو صلاح العام الماضي كان أمراً بالغ الأهمية، حيث كان مو أحد أفضل الجناحين في النادي وخاض كل التجارب، فلماذا لا يستوعب كل هذه المعلومات ويظهرها على أرض الملعب ويُبرز قدراته الخاصة؟».

تهديد شامل على الجناح

كان أداء نجوموها أمام «الغواصة الصفراء» دليلاً على تطوره التكتيكي السريع. ففي عمر 18 عامًا فقط، أصبح أصغر لاعب في التاريخ منذ موسم 2008-09 ينجح في إكمال أكثر من خمس مراوغات (سبع)، ويسجل أكثر من 10 لمسات داخل منطقة جزاء الخصم (12)، ويقدم عدة تمريرات حاسمة (اثنتان) في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

"أعتقد أنه أظهر ذلك هذا الموسم، لكن لا يزال أمامه المزيد ليقدمه. إنه مثير للغاية في بعض الأحيان، وقد أظهر ذلك مرة أخرى. كان يمثل تهديداً كاملاً باستمرار، وواجه مدافعوهم صعوبة كبيرة في التعامل معه"، أضاف فان دايك.

Getty Images

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ليلة صعبة للقائد

بينما كان التركيز منصبًا على تألق نجوموها، كان فان دايك صريحًا بشأن الصعوبات التي واجهها هو نفسه خلال المراحل الأولى من المباراة. أدى خطأ نادر من المدافع الهولندي إلى فتح الباب أمام جورج ميكاوتادزي ليضع فياريال في المقدمة في أنفيلد، قبل أن يسمح المزيد من التراخي الدفاعي لسيرجي كاردونا بمضاعفة تقدم الضيوف. ومع ذلك، ساعدت أهداف أليكسيس ماك أليستر ورونالد أراوخو وفلوريان فيرتس ليفربول على قلب الموازين، رغم أن فان دايك أقر تمامًا بدوره في منح فريق أندوني إيراولا الأفضلية المبكرة.

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"كانت بداية مروعة"، اعترف اللاعب الدولي الهولندي وهو يستذكر الدقائق الأولى من المباراة، مضيفًا: "أعتقد أن المقولة الشائعة هي أنك تخوض معركة شاقة، وبصفتي مدافعًا، من الصعب جدًا التعافي من مثل هذا الوضع. حاولت، لكنه كان يومًا سيئًا بالنسبة لي شخصيًا، لكننا نجحنا في ذلك معًا كفريق مكون من 11 لاعبًا. قلبنا النتيجة وهذا هو الأهم".

العودة بقوة كفريق واحد

"لسوء الحظ، قد تحدث مثل هذه الأمور أحيانًا في الحياة. لحسن الحظ، لم يحدث ذلك كثيرًا خلال مسيرتي مع ليفربول، لكنني لم أكن في أفضل حالاتي الليلة. لكننا فزنا، والأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بنا جميعًا. حصلنا على النقاط الثلاث"، ختم فان دايك.

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على الرغم من البداية المتعثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز - حيث يحتل ليفربول المركز الخامس بعد سبع جولات ويبتعد بفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي - حافظ ليفربول على مسيرة قوية في أوروبا، حيث حقق ثلاثة انتصارات في مبارياته الثلاث الأولى بدوري أبطال أوروبا.