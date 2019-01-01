فان دايك: الخسارة طبيعية ولا نزال على القمة

فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول غاضب لخسارة فريقه أمام مانشستر سيتي، لكنه يؤكد أنه سعيد بالاستمرار على قمة الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول عن شعوره بالإحباط بعد خسارته أمام مانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للفريق وأكد خلالها أن الأهم بالنسبة لهم هو استمرارهم على قمة الترتيب.

وقال فان دايك: "نشعر بالإحباط لخسارتنا لتلك المباراة، هذا واضح للجميع لكننا في الوقت الحالي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي، وهذا هو الأهم".

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وأضاف: "بكل وضوح الاعلام جعل تلك المباراة واحدة من الأكبر هذا الموسم، لكن بالنسبة لنا مجرد لقاء هام في الدوري الإنجليزي".

وأكمل: "كنا نعلم من البداية أن الموسم سيكون صعبًا وسيكون لدينا انتصارات وانكسارات، وتعرضنا لانكسار في تلك المباراة لكن علينا أن نستمر في العمل".

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واختتم تصريحاته: "علينا أن نمضي قدمًا ونستمر في العمل، سنركز على كيفية التعافي من تلك الخسارة وأن نكون أفضل حالًا في الموسم المباراة المقبلة".

جدير بالذكر أن اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد كان قد انتهى بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.