فيرجسون يفتح النار على سولشاير بعد جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء

فيرجسون يحمل سولشاير سقوط يونايتد

يبدو أن السير أليكس فيرجسون، أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد مستاء من سقوط الشياطين الحمر في فخ التعادل أمام إيفرتون ويرى أن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يبدأ المباراة أساسيًا.

رونالدو بدأ مباراة إيفرتون في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء ليشارك في الدقيقة 57 ويتعادل مانشستر يونايتد أمام التوفيز بهدف لمثله.

وجاء ذلك خلال فيديو نشرته صحيفة "ذا ميرور" يظهر فيه فيرجسون في نقاش سريع مع الملاكم حبيب نورمحمدوف داخل أولد ترافورد بعد المباراة.

ماذا ظهر في الفيديو؟

فيرجسون في البداية طمأن حبيب على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية العام الماضي.

ثم علق على نتيجة المباراة وقال: "يجب أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك".

"You should always start with your best players" 👨🏻‍🏫



Sir Alex Ferguson suggests that Ole Gunnar Solskjaer should have started Cristiano Ronaldo against Everton ⬇️ pic.twitter.com/cnA5EOKSNi — Mirror Football (@MirrorFootball) October 4, 2021

وكانت هذه إشارة من السير على التشكيلة التي بدأ بها المدرب النرويجي، أولي جونار سولشاير المباراة، بتواجد رونالدو وبوجبا وسانشو على مقاعد البدلاء.

ما هو موقف الشياطين الحمر الحالي؟

مانشستر يونايتد يمر حاليًا بفترة صعبة، حيث حقق نقطة واحدة فقط في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، على ملعبه أمام أستون فيلا وإيفرتون، لتزداد الانتقادات نحو مدرب الفريق أولي جونار سولشاير.

بالإضافة إلى أن الكثير من المواجهات الصعبة تنتظر الفريق بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي وليفربول وتوتنام ومانشستر سيتي بالإضافة لمباراتين أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أنّ مانشستر يونايتد يتواجد حاليًا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر تشيلسي.

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