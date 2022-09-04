فيرجسون؟ تين هاج: على مانشستر يونايتد بناء مستقبل جديد!

قد نشاهد رونالدو في تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية في الفترة المقبلة

طالب مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج لاعبه كريستيانو رونالدو بتغيير أسلوبه والانسجام مع الفريق بصورة أكبر لكي يعود من جديد إلى التشكيلة الأساسية.

وكان النجم البرتغالي بديلاً في آخر ثلاث مباريات للشياطين الحمر، حيث حل على مقاعد البدلاء في الانتصارات ضد ليفربول وساوثامبتون وليستر سيتي.

وتحدث المدرب الهولندي في مقابلة خاصة مع شبكة "سكاي" ناقش فيها وضع رونالدو، فيما تطرق أيضًا إلى حديثه مع السير أليكس فيرجسون والتطلع إلى بناء مستقبل جديد.

ماذا قال تين هاج؟

طالب تين هاج رونالدو بأنه يتعين عليه المساهمة في حالة امتلاك الكرة أو فقدانها أكثر مما حدث في الموسم الماضي بعد تغيير طريقة لعب يونايتد.

حيث قال: "سأكون صديقه، وفي بعض الأحيان سأكون أستاذه، هذا يعتمد على الوضع".

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وأضاف: "كما نعلم جميعًا، لم يحضر رونالدو الموسم التحضيري ولا يمكنك تفويت تلك الفترة، إنها قاعدة أساسية، خاصةً في اللعبة التي نلعبها، طريقة اللعب ليست كما هي مقارنة بالعام الماضي".

وواصل: "إنها تعتمد على المطالبة والتعاون وتتطلب تمركزًا معينًا، داخل وخارج الاستحواذ، والشيء الآخر هو اللياقة".

أزمة رونالدو مستمرة

كان مدرب الشياطين الحمر السابق، رالف رانجنيك، قد انتقد تصرفات رونالدو في حالة فقدان الكرة، حيث اعتبر أنه ليس مناسبًا في عملية الضغط.

في غضون ذلك، غاب رونالدو عن جزء كبير من الموسم التحضيري لفريق يونايتد، حيث لم يشارك في جولة تايلاند وأستراليا بأكملها لأسباب شخصية ولعب 45 دقيقة فقط من المباراة الودية ضد رايو فاييكانو.

وهو الأمر الذي جعل تين هاج يعتمد على راشفورد ومارسيال في مركز المهاجم، حيث لا يزال ينتظر أن يعود الدون لجاهزيته البدنية وينسجم أكثر مع أسلوب الفريق.

ماذا عن أرسين فينجر والسير فيرجسون؟

عن مدرب آرسنال التاريخي، قال تين هاج: "ما فعله أرسين فينجر في آرسنال كان رائعًا، مع فلسفته، أحترم ذلك حقًا، لكن فيرجسون بنى كل هذا".

وعن سؤاله حول ما إذا كان قد تواصل مع فيرجسون من قبل، اختتم: "أتحدث معه، ونحن سعداء بذلك، ونصائحه لنا، ونحن ممتنون ولكن علينا الآن بناء مستقبل جديد، وهذا واضح أيضًا".