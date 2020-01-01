فيرتونخين : لعبت تسعة أشهر مع توتنهام رغم معاناتي من أعراض ارتجاج في المخ

من أهم أسباب انخفاض مستواه مع الفريق الإنجليزي

كشف يان فيرتونخين مدافع نادي بنفيكا البرتغالي، عن قيامه باللعب لمدة تسعة أشهر مع فريقه السابق توتنهام، رغم معاناته من أعراض ارتجاج في المخ.

صاحب الـ33 سنة، يلعب حاليًا في الدوري البرتغالي مع بنفيكا، لكنه قرر الحديث عن تجربته الصعبة في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى خطورة التدخلات الهوائية بين اللاعبين.

فيرتونخين تعرض لإصابة قوية بالرأس، بعد اصطدامه بزميله توبي ألدرفيريلد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام، حيث استكمل المباراة لكنه تأثر بعد هذا الحادث لفترة طويلة.

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وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية:"لقد عانيت كثيرًا بعد تلك الضربة، شعرت بالصداع والدوار ولم أستطع اللعب بصورة طبيعية".

وأضاف:"التأثير استمر لمدة تسعة أشعر، لم أتمكن من اللعب بالشكل المعتاد بعد هذه الواقعة، ولكن بعدها حصلت على راحة خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا".

وتابع:"بعد العودة للملاعب مرة أخرى لم ألعب بشكل جيد، لذلك قررت الرحيل عن توتنهام والانتقال إلى بنفيكا".

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يذكر أن المدافع البلجيكي لعب لتوتنهام من 2012 إلى 2020، حيث كان من أهم العناصر في الفريق منذ انتقاله للفريق قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.