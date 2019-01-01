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كأس الاتحاد الإنجليزي

فيرتونخين: من الخزي عدم تتويج توتنهام بالبطولات

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توتنهام يغيب عن البطولات مع بوتشيتينو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

طالب يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، من فريقه التوحد والعمل على إحراز بطولة لتتويج العمل الكبير الذي يقوم به النادي في السنوات الماضية.

ولم يفز توتنهام بأي بطولة مع مدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو رغم الأداء المميز والمشاركات الأوروبية، وآخر تتويج يعود لكأس الرابطة في 2008.

وقال فيرتونخين مع "جارديان": "من المهم جداً تحقيق بطولة، هذا الفريق يستحق ما هو أكثر، يستحق التتويج بعديد البطولات".

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وأتبع: "في الأعوام الخمسة الأخيرة لم نحظى بالحظ، ولكن كنا جيدين للغاية، سيكون أمر مخزي إذا لم نكافيء أنفسنا".

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وختم البلجيكي: "الجميع في هذا النادي يستحق هذه المكافأة والفوز ببطولة".

وتعرض الجيل الحالي لتوتنهام لعديد الانتقادات من الجماهير والصحافة بسبب عدم قدرته على تحقيق أي بطولات رغم الأسماء الكبيرة التي تلعب للنادي.

وودع توتنهام كأس كاراباو الأسبوع الماضي، ويلعب مساء الأحد في كأس الاتحاد مع كريستال بالاس ضمن الدور الرابع.

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