فيربو - الجوهرة الناقصة في برشلونة على طريقة ألفيس

هل يقدم فيربو الإضافة في تشكيل برشلونة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني إتمام التعاقد مع جونيور فيربو من ريال بيتيس ليجد أخيرًا بديلًا لجوردي ألبا الذي كسر حاجز الثلاثين.

فيربو تألق لموسم ونصف مع الفريق الأول لريال بيتيس، إذ تدرج اللاعب في الفئات العمرية المختلفة عن وصل للفريق الأول في يناير 2018 كما كان مفتتح أهداف الفريق الأندلسي في "كامب نو" ليلة هزيمة الكتلان برباعية لثلاثة أهداف.

الصفقة جاءت بعد سلسلة من التكهنات حول رغبة برشلونة ضم بديل لألبا والأسماء تراوحت بين أصحاب الخبرة أمثال فيليبي لويس أو صفقة مجانية مثل ألبرتو مورينو لكن الإدارة قررت البناء للمستقبل وضم صاحب الـ 22 عامًا.

ولكن كيف سيلعب برشلونة بوجود فيربو؟ وهل يقدم الإضافة المطلوبة منه؟ وما وجه الشبه بينه وبين داني ألفيس؟

مدافع بمواصفات جناح

لعب فيربو 43 مباراة مع الفريق الأول لريال بيتيس ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7 أخرى وكان أحد أهم الأورواق الرابحة للمدرب كيكي سيتين.

يمتاز صاحب الـ 22 عامًا بالقدرة على اللعب في خطة 3-4-3 وكذلك 4-3-3 مما يجعله تارة يقوم بمهام الظهير الدفاعي قاطع الكرات ومصدر نقل الهجمات من الدفاع إلى الهجوم أو حتى بواجبات الجناح سواء الكلاسيكي أو العكسي.

وبوجود نيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيمن كما هو متوقع الموسم المقبل فإن فيربو سوف يجد ضالته في الحصول على أريحية هجومية بانطلاقاته السريعة ومراوغاته سواء بالركض على الخط وفتح الملعب أو الدخول في العمق.

اللمسة الأولى للاعب جيدة وقرارته مميزة سواء من حيث التوقيت أو دقة التنفيذ وقدرته على اللعب بكلتا قدميه وجرأته على المرمى.

ما يفسده ألبا

جوردي ألبا لاعب متميز وكان أحد أفضل صناع الأهداف خلال الموسم الماضي في الدوريات الخمس الكبرى وهو الأكثر صناعة في دوري أبطال أوروبا.

يمتلك السرعة والمهارة واللمسة الأولى المميزة والقدرة على التحرك بين الخطوط ولكن ما يعيبه هو ضعف قراره في بعض الأوقات وتراجع مستواه في مباريات هامة وحاسمة.

أزمة القرار نشأت بسبب الشراكة الكبيرة بينه وبين ليونيل ميسي، فاللاعب صار يمرر للبرغوث أكثر من أي زميل آخر مما جعله كثيرًا ما يخطأ في اتخاذ التصرف المناسب.

أما بالنسبة لمسألة التراجع في المباريات الكبرى فسببها الرئيسي أنّ ألبا منذ انضمامه في 2013 لم يجد منافسًا قويًا له على مركزه وأصبح ضامنًا بصورة كبيرة للتواجد أساسيًا ولكن بوجود لاعب مثل فيربو فإن المنافسة سوف تكون في صالح البلوجرانا.

على طريقة ألفيس

في فترة بيب جوارديولا كان برشلونة يلعب أحيانًا بطريقة لعب أقرب إلى 2-4-4 بحرية كاملة لداني ألفيس يمينًا وتغطية دفاعية من إيريك أبيدال يسارًا.

برشلونة في الموسم المقبل مع فيربو سوف يجد فرصة لعودة مهام داني ألفيس ولكن في الرواق الأيسر بتثبيت سيميدو أو موسى واجي يمينًا والاندفاع بصاحب الـ 22 عامًا هجوميًا.

فيربو لاعب ذكي، حينما يحتاج الأمر إلى اللعب بجوار الخط وفتح الملعب والكرات العرضية سواء أرضية أو مرتفعة فإنه قادر على القيام بذلك، كما يستطيع أيضًا الدخول في العمق وتبادل المراكز وإيصال الكرة للمهاجم في أفضل موقع ممكن.

ذكاء فيربو سيكون الإضافة الأهم لبرشلونة وقد يعيد للبعض ذكريات ألفيس حينما كان يسيطر على الرواق الأيمن بمفرده.

الأهم هو أن عمر اللاعب يجعله مستقبل الفريق وتدريجيًا سوف يصبح الأساسي بينما يخرج ألبا من التشكيل.