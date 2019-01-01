يوفنتوس يطلب فيراتي من باريس

فيراتي ليس الأسم الوحيد المطروح في المفاوضات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس وباريس سان جيرمان في مفاوضات بخصوص عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي.

فيراتي ارتبط بالعودة لإيطاليا، وتحديداً يوفنتوس، في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية، ولكنه اختار الاستمرار في فرنسا.

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وقالت "توتوسبورت" إن اتصالات جرت بين المديرين الرياضيين للناديين فابيو باراتيتشي وليوناردو لمناقشة عدد من الأسماء من الجانبين.

وأبرز الأسماء المطروحة هو الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يطلبه بي إس جي، ولكن ظهر أيضاً فيراتي الذي قد يتجه له يوفنتوس حال تمكن من بيع عدد من اللاعبين في الوسط.

ويريد يوفنتوس، بحسب التقارير، بيع الثلاثي بليز ماتويدي، سامي خضيرة، وحتى إيمري تشان، لتوفير سيولة مادية.

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وذكر التقرير أن مبادلة قد تحدث بين الناديين تتضمن فيراتي من جانب، وعلى الجانب الآخر إيمري تشان أو ميراليم بيانيتش المطلوب بقوة في باريس.

وأضاف التقرير أن حتى الثنائي أنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر، لاعبا باريس، كانا ضمن الأسماء التي تمت مناقشتها.

ويفتتح يوفنتوس مشواره في الدوري مساء السبت أمام بارما، بينما يواجه بي إس جي تولوز بالجولة الثالثة للليج آن.