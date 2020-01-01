فيراتي: على مبابي ونيمار الاستمرار في باريس سان جيرمان الأفضل في العالم

ماركو فيراتي يطالب نيمار ومبابي بالاستمرار مع باريس سان جيرمان ويقول إنه الفريق الأفضل في العالم.

طالب ماركو فيراتي نجم فريق باريس سان جيرمان زملائه في الفريق كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا بالاستمرار رفقة النادي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "تيليفوت"، وأكد خلالها أن الثنائي سعيدان في صفوف باريس سان جيرمان، ووصف الفريق أنه الأفضل في العالم.

وقال فيراتي: "بكل تأكيد نتحدث كل يوم وأطلب من نيمار ومبابي أن يستمرا في صفوف باريس سان جيرمان".

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وأضاف: "كثيرًا ما أتحدث مع مبابي في غرف الاستحمام وأقول له هل قمت بالتوقيع على تمديد تعاقدك بعد؟".

وأكمل: "بكل تأكيد بعض الأحيان ينتابني القلق، لكنني أفكر في الأمر وأعرف أنهما سيستمران في صفوف باريس سان جيرمان".

وأردف: "لدي الثقة أن النادي سيتفق معهما على كل شيء، فكلاهما سعيدان هنا ويلعبان في واحد من أفضل فرق العالم، في الواقع لا أعتقد أنه هناك أي فريق أفضل من باريس سان جيرمان".

وأنهى تصريحاته: "أنا أحب هذا النادي، وحلمي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا هنا، ستكون لحظة تاريخية لنا".

جدير بالذكر أن عقدي مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان لا ينتهيان سوى بنهاية الموسم المقبل، بحلول صيف 2022.