فيراتي: الخروج من دوري الأبطال أفسد موسمنا

ماركو فيراتي يتحدث عن موسم باريس سان جيرمان عقب التعادل أمام نيس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم باريس سان جيرمان ماركو فيراتي إن موسم الفريق كان يسير بشكل جيد حتى بدأت الأمور تأخذ طريقًا آخر.

وانتهت مباراة باريس سان جيرمان أمام ضيفه نيس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليواصل نادي العاصمة الفرنسية سلسلة المباريات التي فشل في تحقيق الفوز بها.

وحل نيس ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

وبخصوص التعادل قال فيراتي: "حاولنا تحقيق الفوز من أجل إنهاء سلسلة النتائج السلبية ولكن نيس كان خصمًا قويًا وحارب أيضًا من أجل الفوز"

وأضاف: "نبارك لنيس على الخروج بنقطة كانوا يحتاجونها بشكل كبير من أجل الاستمرار في صراعهم على خطف بطاقة مؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل"

وتابع: "لقد تلقينا ضربات قوية هذا الموسم ولكن علينا أن نتماسك وأن نعود بشكل أقوى فيما تبقى من الموسم الحالي وكذلك على مستوى الموسم المقبل"

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ولم تشهد المباراة أي جديد على مستوى الجدول ليرفع باريس سان جيرمان رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 85 في الصدارة، بينما ارتفع رصيد نيس إلى النقطة رقم 52 في المركز السابع.