فيدي فالفيردي: نستحق الخسارة وأتمنى البقاء في ريال مدريد

تعرف على تصريحات فيدي فالفيردي عقب الخسارة أمام ريال بيتيس

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد فردريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، أنّ الفريق استحق الخسارة أمام ريال بيتيس في الجولة الاخيرة من الدوري الإسباني متمنيًا الاستمرار مع الملكي.

ريال مدريد خسر أمام ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "علينا تحليل الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة والموسم الحالي، لقد لعب بيتيس مباراة قوية ونستحق الخسارة".

وتابع: "ريال مدريد دائمًا هو الفريق الذي يقاتل في كل مباراة لأجل تحقيق البطولات، ويجب علينا الرد في الموسم المقبل".

⚪️⚫️ ريال مدريد في هذا الموسم :



❌ 18 هزيمة في جميع البطولات (أكثر موسم تعرض فيه ريال مدريد للهزيمة منذ موسم 1996)

❌ 12 هزيمة في الليجا (أكثر موسم هُزم فيه ريال مدريد منذ 1999)

❌ 68 نقطة ( أقل عدد نقاط منذ موسم 2003)

❌ ودع دوري الأبطال من دور الـ 16 (لأول مرة منذ 2009) pic.twitter.com/s7YSxdY1uL

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

ورفض لاعب البلانكوس الحديث عن ردود فعل الجمهور على الخسارة وصافرات الاستهجان لأن كل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه مؤكدًا أنّ الفريق سوف يحاول الموسم المقبل بكل ما لديه.

واختتم: "لا أعرف إن كنت مستمرًا أم لا، أتمنى بالطبع البقاء في ريال مدريد للموسم المقبل والحصول على فرصة ولكني لا أعرف ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق أي بطولة خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ 2014-2015 مع كارلو أنشيلوتي.