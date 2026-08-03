أظهر لياندرو باريديس جانبه الأسوأ مرة أخرى. خلال مباراة نيويلز أولد بويز ضد بوكا جونيورز، حيث تسبب اللاعب الأرجنتيني الذي كان موضوع نقاش واسع في شجار آخر بفعلته الجنونية.

وقد أعاد هذا إلى الأذهان ما حدث في ربع نهائي كأس العالم في قطر، عندما سدد باريديس الكرة بقوة نحو مقاعد البدلاء الهولندية بعد صافرة النهاية في مباراة هولندا والأرجنتين، وأدى ذلك إلى اندلاع مواجهة ساخنة في ذلك الوقت، وكرر الأمر بمشاجرة مع جافي نجم إسبانيا عقب نهاية نهائي كأس العالم 2026.

وشهدت أمسية الأحد تكرارًا للمشهد نفسه، فبعد صافرة النهاية، قرر باريديس مرة أخرى أن يركل الكرة بقوة نحو أحد المنافسين، مما أثار غضب لاعبي نيويلز. فاندفع عدد منهم غاضبين نحوه.

وللحظة، بدا أن مواجهة كبيرة على وشك الاندلاع، لكن زملاء باريديس في فريق بوكا سارعوا إلى سحبه بعيدًا ومنعوا تفاقم الموقف، واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الأرجنتيني.

انتهت المباراة بنتيجة 2-2، لكن تصرف باريديس هيمن على ردود الفعل بعد المباراة، وتدفقت الانتقادات على لاعب الوسط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا مرة أخرى عاجزاً عن السيطرة على أعصابه.

كان بالفعل أحد أكثر اللاعبين الذين أثيرت حولهم الأحاديث في كأس العالم الأخيرة، ولا يبدو أنه قادر، في الوقت الحالي، على التخلص من تلك السمعة. بعد خسارة نهائي كأس العالم، اشتبك مع الإسبانيين إريك جارسيا وجافي، حيث دفعهما بقوة إلى الأرض.

وكان هذا السلوك غير اللائق قد أدى بالفعل إلى فتح تحقيق رسمي من قبل الفيفا في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت إليه تهم في عدة قضايا تتعلق بـ«الاعتداء» (السلوك العنيف). ولا يزال من غير الواضح ما هي العقوبة التي قد يواجهها باريديس الآن.