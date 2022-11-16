فيديو | "كلنا مع الأخضر" .. المعيوف يرفض الاختباء خلف انتقادات رينارد

موقف رائع من المعيوف قبل سفر المنتخب السعودي لقطر

رغم توتر العلاقات بين عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، والفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، إلا أن الأخير يرفض الابتعاد عن الأخضر في المرحلة الحاسمة المقبل عليها.

المدرب الفرنسي كان قد رفض نهائيًا قبول تراجع المعيوف عن قرار الاعتزال الدولي، مشبهًا الأمر بأن الرجل لا يقبل الرجوع لزوجته إذا خلعته، وسط غضب كبير من الإعلام السعودي، كونه الحارس السعودي الوحيد الذي يشارك بشكل أساسي في دوري روشن.

لكن ورغم تصريحات رينارد الحادة حول رفض قبول حارس الزعيم من جديد إلا أن المعيوف لم يتخلف عن دعم الأخضر قبل انطلاق مهمته في كأس العالم قطر 2022.

ويرافق المعيوف زميله في الهلال محمد جحفلي، اليوم الأربعاء، ويحضران حاليًا اللقاء الودي للمنتخب السعودي أمام نظيره الكرواتي، من ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في العاصمة السعودية "الرياض"، في آخر استعدادات كلا المنتخبين.

وصول لاعبي #الهلال عبدالله المعيوف ومحمد جحفلي دعماً لزملاءهم لاعبي الاخضر 🇸🇦https://t.co/nuR8hOZjJt pic.twitter.com/qBYi8sHF9M — حمد الصويلحي (@H_swilhy) November 16, 2022

ومن المقرر أن يطير الأخضر مساء اليوم الأربعاء، متجهًا للعاصمة القطرية "الدوحة"، للمشاركة للمرة السادسة في الحدث العالمي.

وتنافس كتيبة رينارد في المونديال رفقة المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين، المكسيك وبولندا.