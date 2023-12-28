فيديو | سيُنافس أندرسون تاليسكا؟ نيمار يقتحم عالم الغناء

نيمار يقتحم عالم الغناء

يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا سيواجه منافسة من مواطنه نيمار، ولكن ليس داخل المستطيل الأخضر بل خارجه!

تاليسكا المعروف فنيًا باسم "سبارك"، دائمًا ما يُقيم حفلات للغناء في البرازيل والبرتغال، حيث أقام حفلًا في المملكة ضمن فعاليات مهرجان ساوندستورم.

وانتشر مقطع فيديو للنجم نيمار لاعب الهلال، وهو يقوم بالغناء رفقة فريق موسيقي، على يخته الخاص في البرازيل.

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ويتواجد نيمار خلال الوقت الحالي في البرازيل، بعد أن أجرى عملية جراحية في الركبة، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وكان نيمار قد تعرض لتلك الإصابة، خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.