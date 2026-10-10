فيديو | خطأ فادح من نوير يتسبب في الهدف الأسرع في تاريخ البوندسليجا!





كان صاحب الأربعين عامًا قد تلقّى للتوّ كرة عرضية خلفية غير خطيرة مباشرةً بعد ركلة المرمى، عندما دفع الكرة إلى الأمام بعيدًا بعض الشيء. وبينما كان يحاول خداع روبين فيلهاور المندفع نحوه بتسديدة لوبية بسيطة، أصابه في ظهره بدلًا من ذلك. ثم ارتدّت الكرة لتصل إلى طريق لاعب أوغسبورغ، فدحرجها بكل هدوء داخل المرمى الخالي.

وعندما عبرت الكرة خط المرمى، كانت ساعة الملعب تشير إلى 8.4 ثانية فقط. وبذلك يكون فيلهاور قد سجّل أسرع هدف في تاريخ البوندسليجا. وكان الرقم القياسي مشتركًا في السابق بين كريم بلعربي (باير ليفركوزن) وكيفن فولاند (تي إس جي هوفنهايم) بتسع ثوانٍ لكل منهما.

والآن، في ما يُرجّح أن يكون الموسم الأخير من مسيرته، لمّح نوير مرارًا إلى الاعتزال خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. ومن المرجح أن يخلف الحارس الأول صاحب الخدمة الطويلة يوناس أوربيج، الذي يُتوقع، كما في الموسم الماضي، أن يشارك بانتظام من أجل تسهيل عملية الانتقال بالنسبة له.



