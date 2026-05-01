Goal.com
مباشر
Voluntari BiharDigi Sport
علي رفعت

فيديو | إصابة مروعة وحادثة مضحكة، والحل.. اللاعبون يدفعون سيارة الإسعاف!

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الدوري الروماني للدرجة الثانية بين فولونتاري وبيهار إف سي أحداثاً لا تصدق. بعد تدخل غير موفق، كسر أحد لاعبي فريق أورجيفا ساق خصمه، لكن سيارة الإسعاف التي هرعت لمساعدة اللاعب المصاب علقت في الوحل، فاضطر اللاعبون إلى دفعها إلى مكان الحادث. تبع ذلك سلسلة من المشاهد المذهلة!

استضاف فريق فولونتاري فريق بيهار إف سي في مباراة تصفيات الدوري الروماني للدرجة الثانية مساء الخميس. وقد أُقيمت المباراة على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة، حيث غمرت المياه أرض الملعب في عدة أماكن.

لذلك، ربما ليس من المستغرب أن تقع إصابة خطيرة في الدقيقة 90 من المباراة، حيث اصطدم رازفان جوني من أورجيفا بساق ألكسندرو جيت في انزلاق غير محظوظ. ولسوء الحظ، تعرض لاعب فولونتاري لكسر في ساقه، بينما حصل لاعب أورجيفا على بطاقة حمراء على الفور. 

اضطروا إلى دفع سيارة الإسعاف إلى الموقع

توقفت سيارة الإسعاف على الأرضية الموحلة، لذا ساعد اللاعبون في دفعها حتى منطقة الجزاء الخاصة بالفريق المضيف. 

الصور تظهر المشهد المأساوي:


كما تم تصوير مقطع فيديو للحادث:


ملخص المباراة، من الدقيقة 12:10 رعاية المسعفين:



تلا ذلك 10 دقائق من الإسعافات.

انتهت المباراة بفوز فولونتاري بنتيجة 2-1. وبسبب هذه الهزيمة، أضاع بيهار فرصة تجاوز ستيوا بوخارست والوصول إلى المركز الرابع المؤهل للمباريات الفاصلة.

إعلان