فيديو | إصابة مروعة وحادثة مضحكة، والحل.. اللاعبون يدفعون سيارة الإسعاف!

استضاف فريق فولونتاري فريق بيهار إف سي في مباراة تصفيات الدوري الروماني للدرجة الثانية مساء الخميس. وقد أُقيمت المباراة على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة، حيث غمرت المياه أرض الملعب في عدة أماكن.

لذلك، ربما ليس من المستغرب أن تقع إصابة خطيرة في الدقيقة 90 من المباراة، حيث اصطدم رازفان جوني من أورجيفا بساق ألكسندرو جيت في انزلاق غير محظوظ. ولسوء الحظ، تعرض لاعب فولونتاري لكسر في ساقه، بينما حصل لاعب أورجيفا على بطاقة حمراء على الفور.

اضطروا إلى دفع سيارة الإسعاف إلى الموقع

توقفت سيارة الإسعاف على الأرضية الموحلة، لذا ساعد اللاعبون في دفعها حتى منطقة الجزاء الخاصة بالفريق المضيف.

الصور تظهر المشهد المأساوي:



كما تم تصوير مقطع فيديو للحادث:

ملخص المباراة، من الدقيقة 12:10 رعاية المسعفين:

تلا ذلك 10 دقائق من الإسعافات.

انتهت المباراة بفوز فولونتاري بنتيجة 2-1. وبسبب هذه الهزيمة، أضاع بيهار فرصة تجاوز ستيوا بوخارست والوصول إلى المركز الرابع المؤهل للمباريات الفاصلة.