فيديو | أحدهم ألقى بالشارة على الأرض.. ثلاثي ليفربول في ورطة بسبب قيادة الريدز!

لم تنتهِ مباراة ليفربول الودية التي فاز فيها 1-0 على نادي ريكسهام بهدوء. فقد بدا أن دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جونز تشاجرا على أرض الملعب في مشادة حادة، قيل إنها دارت حول من يجب أن يرتدي شارة القيادة في غياب فيرجيل فان ديك.

وكان الفريق الجديد بقيادة أندوني إيراولا قد فاز بالفعل على سندرلاند بنتيجة 4-2 يوم الأحد، كما فاز الفريق في مباراته الودية الثانية ضد ريكسهام، الذي صعد إلى دوري الدرجة الثانية، حيث سجل ريو نجوموها الهدف الوحيد في الدقائق الأخيرة من المباراة. ومع ذلك، لم تكن الأمور سلسة تمامًا داخل معسكر ليفربول.

وتزعم وسائل الإعلام الإنجليزية أن الخلاف بدأ عندما تم استبدال سوبوسلاي وطُرح موضوع شارة القيادة. وبحسب ما ورد، كان جونز يعتقد أنه سيحصل عليها من لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا، لكن سوبوسلاي سلمها إلى تسيميكاس بدلاً من ذلك.

رد جونز بغضب وواجه سوبوسلاي، الذي لم يتراجع هو الآخر. وتُظهر لقطات الفيديو لاعب الوسط الإنجليزي وهو يمر بجانب المدرب الإسباني قبل أن يوجه شكواه مباشرة إلى اللاعب المجري.

تبادل الرجلان النظرات الحادة وتجادلا بإيماءات حادة ولغة جسد متحركة، حيث بدا جونز غاضباً بشكل واضح. تدخل جيريمي فرينبونج وكوستاس تسيميكاس في النهاية بين لاعبي الوسط.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى جونز وهو لا يزال يتذمر بعد ذلك بقليل. وبدا الظهير اليوناني متعبًا من الجدال، فألقى شارة قيادة ليفربول على الأرض. ثم واصل الثلاثة الحديث قبل أن يلتقط جونز الشارة ويحاول التصالح مع سوبوسلاي بعناق.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة الودية ضد ليدز يونايتد، تجنب لاعب خط الوسط المجري الإجابة عن سؤال حول هذا الجدال الحاد. وركز بدلاً من ذلك على التغييرات داخل الفريق. وقال: «لكن فيرجيل هو قائدنا. وهذا يعني أننا نفعل ما يقوله هو والمدرب. نريد أن نحقق النجاح هذا الموسم».







