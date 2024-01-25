فيديو | اختاروا طرفهم في أزمة المتمردين .. الجمهور السعودي يُوجه رسالة لمانشيني بعد أزمة الفرج والعقيدي

الأزمة كادت أن تعصف بآمال الأخضر في كأس آسيا 2023

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يبدو أن الجمهور السعودي حسم موقفه واختار الطرف الذي سيقف بجانبه في أزمة اللاعبين الستة المتمردين على المنتخب السعودي، وقد أعلن اختياره بطريقة صاخبة خلال مباراة الأخضر أمام تايلاند في الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس آسيا 2023.

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روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية كان قد فجر مفاجأة مدوية قبل افتتاح المشوار القاري باتهام كلًا من سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي وأيمن يحيى وعلي هزازي وخالد الغنام برفض اللعب للأخضر إلا بضمان التواجد في التشكيل الأساسي.

وقد رد بعض اللاعبين على تلك الاتهامات فيما آثار البعض الصمت وفضل العقيدي الحديث عقب كأس آسيا، ويُتوقع حسب المصادر المتابعة خضوع السداسي للتحقيق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب انتهاء مشوار الأخضر في قطر ومن ثم صدور قرارات عقابية شديدة ضدهم حال ثبتت صحة اتهامات المدرب الإيطالي لهم.

الجمهور السعودي وقف بجوار بعض اللاعبين في البداية، خاصة قائد الهلال ومدافع النصر، وحاولوا إيجاد مبررات واضحة لتصرفهم، لكن يبدو أن الموقف تغير حاليًا، إذ هتف السعوديون للمدرب الإيطالي بشدة خلال مواجهة تايلاند مما يُعطي انطباعًا أنهم أصبحوا معه قلبًا وقالبًا.

الأخضر فاز في أول مباراتين من كأس آسيا، على عُمان وقيرغيزستان، ويُواجه تايلاند حاليًا لحسم صدارة المجموعة السادسة.

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