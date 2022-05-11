فيديو | وليد الفراج يكشف عن مفاجأة في عقوبة فهد المولد

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن تفاصيل جديدة في قضية فهد المولد مهاجم فريق نادي الاتحاد، وتناوله منشطات، بعد أن تم التحقيق معه يوم الأربعاء.

ما هو موقف لجنة المنشطات من فهد المولد؟

أكد الإعلامي الرياضي منار شاهين "الشاهينو"، على أنه تم الانتهاء من جلسة الاستماع لمهاجم الاتحاد، على أن يتم إصدار القرار النهائي خلال الأيام القادمة.

وجاء نص تغريدة نشرها شاهين عبر حسابه على موقع "تويتر" كالآتي: "تم الانتهاء من جلسة الاستماع للاعب فهد المولد ولجنة المنشطات قبل قليل، ومن المقرر إصدار الحكم النهائي على اللاعب خلال أسبوع من الآن".

واختتم منار شاهين تغريدته قائلًا: "وبإذن الله الأمور تكون في مصلحة اللاعب، وتخفيف مدة العقوبة".

جاء ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية، على أن محامي المولد قام بتقديم جميع المستندات للجنة المنشطات، تضمن تقارير المستشفى ووصفة الدواء الذي حصل عليه، وتقرير الطبيب المعالج له. "اقرأ التفاصيل"

ماذا قال وليد الفراج عن قضية المولد؟

الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة "إم بي سي أكشن": "الجمهور يطرح تساؤلات عن قضية الكابتن فهد المولد، والموقوف بقرار مؤقت من اللجنة السعودية للمنشطات، والإيقاف صدر يوم 28 مارس ويتبقى له أسبوعين ليُكمل شهرين من فترة إيقافه".

وتابع: "تواجد المولد اليوم في الجلسة، وتبين بعد تقديم أوراق وعدة تقارير طبية، أن تلقى علاجًا في إحدى المستشفيات، وكان هناك مادة ربما تدخل في إطار المواد المحظورة، واعترف اللاعب بوقوعه في الخطأ بعدم إبلاغ طبيب النادي بهذا الإجراء وقدم محامي اللاعب عدد قرارات صدرت من اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات اتخذت فيها قرارات بنفس المادة وهي عبارة عن إيقاف محدود ".

واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "التوقعات تشير إلى أن إيقاف المولد سيكون أشهر وليست لسنوات، ومنتظر أن يصدر القرار خلال أيام قليلة، في حالة تحديد الحد الأدنى للعقوبة، ربما تكون 4 أشهر مثلًا أو 5 أشهر، ستكون فترة التوقف التي ستشهدها الدوري، وسيعود مع الموسم القادم".

#وليد_الفراج: فهد المولد استخدم دواء فيه مادة محظورة دون إبلاغ دكتور النادي وقد تكون مدة ايقافه لـ 5 أشهر وتنتهي مع بداية الموسم الجديد



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⁧#شاهد pic.twitter.com/FTmrkvEjcu — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 11, 2022

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