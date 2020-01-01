فيديو – وليد أزارو يصنع هدفًا رائعًا بـ"الكعب" بالدوري السعودي

وليد أزارو يصنع هدفًا رائعًا بالدوري السعودي.

صنع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الاتفاق، المعار من صفوف الأهلي المصري، هدفًا رائعًا لزميله سعد السلولي في مرمى الحزم، بالجولة 18 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهدف جاء في الدقيقة 51 من زمن المباراة، بعدما مرر أزارو الكرة بشكل رائع بـ"الكعب"، لتصل إلى السلولي، الذي انفرد بحارس مرمى الحزم.

وقلص السلولي النتيجة لفريقه، بعدما كانت تشير إلى تقدم الحزم بهدفين دون رد، ليستطيع مهاجم الاتفاق تسجيل هدفًا رائعًا.

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