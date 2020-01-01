فيديو – وليد أزارو يسجل أول أهدافه مع الاتفاق بطريقة رائعة

شاهد هدف وليد أزارو الأول رفقة الاتفاق بالدوري السعودي.

سجل المغربي وليد أزارو، أول أهدافه بقميص نادي الاتفاق السعودي، في مرمى الفيصلي، خلال المباراة التي تجمع بينهما بالجولة التاسعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وليد أزارو انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي، قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أزارو بدأ الهجمة بإرسال الكرة إلى الناحية اليسرى لزميله فهد غازي، الذي راوغ لاعبي الفيصلي، ويرسل عرضية بقدمه اليمنى، ليضعها وليد أزارو بشكل رائع برأسه في المرمى.