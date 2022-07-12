فيديو | وسط الجماهير .. أمير قطر يحتفل بإنجاز المغرب في المونديال
حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مواجهة المنتخب المغربي التاريخية أمام نظيره الإسباني، من مقصورة استاد المدينة التعليمية.
أسود الأطلس حققوا المفاجأة وتأهلوا لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز أمام الماتادور في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0، ليصعدوا لهذا الدور لأول مرة في تاريخ العرب.
وعقب المباراة، وقف أمير قطر مصفقًا لكتيبة المدرب وليد الركراكي، على ما قدموه في المباراة، وتبادل الإشارات مع الجماهير الحاضرة في المدرجات.
ورفع الشيخ تميم علم دولة المغرب، الذي كانت تحمله بناته، معربًا عن فخره بالإنجاز العربي.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم #المغرب احتفالا بالإنجاز التاريخي لمنتخب #أسود_الأطلس في #كأس_العالم #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#قنوات_الكاس pic.twitter.com/KsqZAdJ6CM— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب البرتغال في ربع النهائي، في العاشر من ديسمبر الجاري، بعدما أطاح الأخير بمنتخب سويسرا بالفوز بسداسية مقابل هدف وحيد.