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فيديو | وسط الجماهير .. أمير قطر يحتفل بإنجاز المغرب في المونديال

زهيرة عادل
12:03 ص غرينتش+3 7‏/12‏/2022
Emir of Qatar Tamim bin Hamad Al Thani Gianni Infantino Al Janoub Stadium Qatar World Cup 2022
أسود الأطلس يبهرون العالم في حضور الشيخ تميم بن حمد

حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مواجهة المنتخب المغربي التاريخية أمام نظيره الإسباني، من مقصورة استاد المدينة التعليمية.

أسود الأطلس حققوا المفاجأة وتأهلوا لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز أمام الماتادور في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0، ليصعدوا لهذا الدور لأول مرة في تاريخ العرب.

وعقب المباراة، وقف أمير قطر مصفقًا لكتيبة المدرب وليد الركراكي، على ما قدموه في المباراة، وتبادل الإشارات مع الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ورفع الشيخ تميم علم دولة المغرب، الذي كانت تحمله بناته، معربًا عن فخره بالإنجاز العربي.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب البرتغال في ربع النهائي، في العاشر من ديسمبر الجاري، بعدما أطاح الأخير بمنتخب سويسرا بالفوز بسداسية مقابل هدف وحيد.

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