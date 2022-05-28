فيديو | وزير الرياضة السعودي: لأجل صلاح .. أشجع ليفربول في نهائي الأبطال

ليفربول يخوض نهائي دوري الأبطال مساء اليوم أمام ريال مدريد

يتواجد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي في باريس حاليًا لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، والذي سيُقام الليلة على ملعب سان دوني وسط حضور جماهيري ضخم.

العملاق الإسباني نجح في إقصاء تشيلسي ومانشستر سيتي خلال مشواره للنهائي فيما حظي الريدز بمنافسة أسهل نسبيًا بتفوقهم على بنفيكا وفياريال، ويعد النهائي بين الطرفين تكرارًا للقاء الذي جمعهما عام 2018 وحسمه ريال مدريد لصالحه 3-1.

اقرأ أيضًا | جول إنسايدر | فالفيردي .. مدرب برشلونة الذي طارده الفشل فأصبح فنانًا حالمًا!

الوزير اجتمع خلال زيارته برئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم وقد بحث معهما تعزيز برامج التعاون والتواصل، وقد حضر الاجتماعين ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي المتواجد في فرنسا كذلك.

وأجرى الأمير عبد العزيز حوارًا سريعًا مع الإعلامي خالد العليان تحدث خلاله عن اللقاء وأكد تشجيعه للفريق الإنجليزي للفوز لتواجد النجم المصري محمد صلاح بين صفوفه.

إذ قال عن توقعه للقاء "أعتقد أن وصول ريال مدريد للنهائي كان أصعب ولم يتوقعه أحد، خاصة مواجهة نصف النهائي، وهو كفريق قوي وبطل ويعرف جيدًا البطولة وهو أكثر المتوجين بها، لكن أعتقد أن ليفربول لديهم رغبة في الثأر من خسارتهم السابقة".

وأتم وزير الرياضة السعودي "أتمنى فوز ليفربول لأجل محمد صلاح".

سمو وزير الرياضة الامير عبدالعزيز بن تركي :

مدريد فريق بطل ولكن اعتقد هناك رغبة في رد الثار من لاعبي ليفربول ..

-@AbdulazizTF #ليفربول_ريال_مدريد pic.twitter.com/Q6muKaxSgM — خالد العليان 🇸🇦 (@o15_khalid) May 28, 2022

يُشار إلى أن مستقبل صلاح مع ليفربول ليس واضحًا أبدًا نظرًا لتعثر مفاوضات تجديد العقد الذي يربط الطرفين معًا وينتهي صيف 2023، وقد ترددت بعض الأنباء عن استهداف اللاعب من جانب ريال مدريد خاصة بعد فشل العملاق الإسباني في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.