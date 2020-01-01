فيديو | واقعة مثيرة بالكلاسيكو .. عندما بصق لاعب الهلال في وجه الحكم

عقوبة رادعة أصدرها اتحاد الكرة السعودي ضد لاعب الهلال.

تمتلئ الكرة السعودية بالكثير من القصص المثيرة، وذلك نظرًا للصراعات الشرسة بين جميع الأندية على تحقيق الإنجازات والبطولات، سواء داخل الملاعب أو خارجها.

واشتقنا كثيرًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين ، الذي غاب الفترة الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

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ونستعيد بعض الذكريات السعودية، بسرد القصص المثيرة التي حدثت سابقًا..

ونعود هنا إلى قصة حدثت منذ حوالي 30 عامًا، في مباراة جمعت بين الهلال و الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية، تحت قيادة الحكم الدولي عمر المهنا.

المباراة كانت تسير في اتجاه فوز فريق الاتحاد على الهلال، والأمور كانت مشتعلة، حيث ظهرت علامات العصبية الزائدة على لاعبي الهلال الذين كانوا يحاولون إدراك هدف التعادل قبل نهاية المباراة.

واحتسب حكم المباراة عمر المهنا كرة خطيرة لنادي الهلال تسلل، ليلقى اعتراضات غير لائقة من جانب يوسف الثنيان لاعب الهلال، الذي أبدى غضبه بسبب قرار الحكم.

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عمر المهنا لم يتردد وقام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه يوسف الثنيان، كإجراء إداري منه بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية بشكل مستمر.

ولكن رد فعل يوسف الثنيان جاء صادمًا، حيث قام بالبصق في وجه عمر المهنا، وسط محاولة من أحد لاعبي الاتحاد لإثناء الثنيان عن هذا الفعل، ليخرج لاعب الهلال من أرضية الملعب.

وقام المهنا بتدوين الواقعة في تقرير المباراة المقدم إلى اتحاد الكرة السعودي، من أجل اتخاذ عقوبة رادعة ضد يوسف الثنيان لاعب الهلال، بعد الذي صدر منه في مباراة الكلاسيكو.

وبالفعل قرر الاتحاد السعودي إيقاف يوسف الثنيان 3 أشهر، وذلك بسبب البصق في وجه الحكم الدولي عمر المهنا خلال تلك المواجهة.