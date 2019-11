فيديو - هيرتا يخلد ذكرى سقوط جدار برلين في مواجهة لايبزيج

خلد نادي هيرتا برلين الذكرى الـ ٣٠ لسقوط جدار برلين بشكل مذهل خلال مباراة الفريق اليوم أمام نظيره لايبزيج في الجولة الـ ١١ من الدوري الألماني.

جاء هذا قبل انطلاق المباراة بوضع جدارًا مشابهًا لجدار برلين وسط الملعب بين الفريقين وعبر مقاطع فيديو تم تشغيلها على شاشة الملعب.

فيديو | تقنية الفيديو تمنح يونيون برلين الفوز على هيرتا

وشاركت الجماهير أيضًَا في الحدث عن طريق لافتات كبيرة مخصصة لذلك الاحتفال الذي استمر لدقائق قليلة قبل انطلاق المباراة وشارك فيه نجوم لايبزيج.

وقامت سيارة ألمانية تحمل شعار هيرتا برلين بتحطيم جزءًا من الجدار وقام عدد من المتطوعين بتحطيم الجزء المتبقي منه فيما بعد.

