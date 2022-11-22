الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | هل كان قرارًا سليمًا؟ ميسي يتقدم للأرجنتين من ركلة جزاء

تامر أبو سيدو
1:41 م غرينتش+3 22‏/11‏/2022
Lionel Messi World Cup 2022
المنتخب السعودي متأخر بهدف حاليًا

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأرجنتين ضد السعودية في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

اللقطة كانت ركلة ركنية تصدى لها محمد العويس لكن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش عاد لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء ضد سعود عبد الحميد لصالح لياندي باريديس.

ليونيل ميسي تصدى للتسديدة ونجح في إحراز الهدف الأول لراقصي التانجو عند الدقيقة العاشرة.

الأرجنتين سجلت هدفين آخرين، في اللقاء المتواصل على استاد لوسيل، بواسطة لاوتارو مارتينيز لكن الحكم ألغاهما بداعي وجود تسلل ضد مهاجم إنتر.

ركلة الجزاء أثارت جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من المتابعين أن الاحتكاك بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء لا يرتقي لاحتساب خطأ ضد المدافع السعودي.

ما رأيكم، هل كان قرار الحكم سليمًا؟

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)