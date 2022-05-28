الخبير التحكيمي لبي إن سبورت جمال الغندور يوضح مدى صحة هدف ريال مدريد الملغي.

ألغى حكم لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد كرة الهدف الأول للنادي الملكي في نهاية الشوط الأول بداعي التسلل.

جاء هذا عقب أن أحرز كريم بنزيما الكرة بعد أخطاء مشتركة بين الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع إبراهيما كوناتي.

الحكم عاد لتقنية الفيديو ليتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بالهدف، الذي ألغاه في النهاية بداعي سقوط الفرنسي كريم بنزيما في التسلل.

لماذا تم إلغاء هدف بنزيما أمام ليفربول؟

ماذا قال جمال الغندور الخبير التحكيمي لبي إن سبورت عن هدف بنزيما الملغي؟

الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور أكد عبر قناة "بي إن سبورتس" أن هدف كريم بنزيما كان صحيحًا بنسبة 100%، دون توضيح الأسباب.

ماذا يقول قانون التسلل في تلك الحالة؟

يجب أن يكون هناك أكثر من لاعب واحد أمام المهاجم الذي يستلم الكرة حتى لا يكون في موقف تسلل، بغض النظر عن مركز ذلك اللاعب.

لذلك كان بنزيما متسللًا حيث كان أمامه لاعب واحد فقط، وكان حارس المرمى أليسون بيكر خلفه في تلك الحالة.

لكن الكرة كانت عائدة من لاعب ليفربول فابينيو، الذي كان يحاول منع فيديريكو فالفيردي من التسجيل، لذلك أثارت الكرة المزيد من الجدل، فماذا يقول القانون في تلك الحالة؟

القانون يمنح المهاجم الأفضلية في حالة الحصول على الكرة من خلال المدافع، ولكن في حالة كان المدافع متعمد تمرير الكرة أو لعبها، وليس تشتيتها أو محاولة إبعادها.