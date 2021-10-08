فيديو | "هذا الهدف ليس فقط الأجمل، بل الأهم أيضًا في تاريخ السعودية"

عن أي هدف يتحدث الصحفي الرياضي البارز؟

حققت الأندية والمنتخبات السعودية العديد من الإنجازات والنجاحات على مدار السنوات الماضية، وقد فازت بالعديد من الألقاب القارية والعربية واحتلت مراتب جيدة في المسابقات العالمية.

وكان أفضل إنجازات المنتخب السعودي الأول على الصعيد العالمي تأهله لدور الـ16 من نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأهل آنذاك عن دور المجموعات بانتصاره على المغرب وبلجيكا وخسارته أمام هولندا، وقد خسر مباراة ثمن النهائي أمام السويد.

وجاء تأهل السعودية إلى دور الـ16 بعد الانتصار الحاسم والتاريخي على بلجيكا في ختام دور المجموعات بهدف دون رد سجله نجم وسط الشباب آنذاك سعيد العويران، وقد أحرزه على طريقة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا بعدما تخطى كل من حاول إيقافه وسجل في مرمى الحارس المخضرم ميشيل برودوم.

هدف سعيد العويران في مرمى بلجيكا في الدقيقة الخامسة والذي تأهل به المنتخب السعودي إلى الدور 16 في كأس العالم 1994.

كيف تتوقع نتيجة مواجهة اليوم؟! #السعودية_بلجيكا pic.twitter.com/qBy5CqtlUB — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 27, 2018

الهدف احتل المركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لأجمل أهداف القرن العشرين، وقد أثار إعجاب الجميع وغير من حياة صاحبه كما قال في مقابلة صحفية، إذ تحولت شهرة العويران من الجانب المحلي إلى العالمي.

الناقد الرياضي محمد الدويش أكد خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن ذلك الهدف ليس فقط الأجمل في تاريخ السعودية بل الأهم كذلك، مشيرًا إلى أن الأخضر مازال حتى الآن يُحاول تكرار إنجاز التأهل للدور الثاني من نهائيات كأس العالم ولم ينجح.

هدف #سعيد_العويران في مرمى بلجيكا خلال مونديال 1994 ليس أجمل هدف في تاريخ الكرة السعودية وحسب بل أهم هدف إذ به حققنا إنجازًا لازلنا نحاول تكراره لأكثر من ربع قرن ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) October 8, 2021

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يستعد حاليًا لمواجهة الصين في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، بعدما كان قد هزم اليابان يوم أمس بهدف فراس البريكان على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.