فيديو | هدية غير متوقعة لعلي البليهي من الجمهور الإيراني!

مفاجأة جديدة لنجوم الهلال السعوديين من الجماهير الإيرانية

يبدو أن الرحلة إلى إيران ستكون رحلة المفاجآت لنجوم الهلال السعوديين! إذ بعد رفع صورة سالم الدوسري من الجماهير، حصل المدافع علي البليهي على هدية غير متوقعة.

الهلال يستعد لمواجهة سباهان الإيراني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مساء اليوم الخميس، وقد توجه اللاعبون إلى ملعب نقش جهان في أصفهان بالفعل استعدادًا لخوص المباراة.

الجمهور الإيراني لم يُفارق نجوم الهلال أبدًا، إذ تجمهر في كل مكان قد يتواجدون به لمحاولة الحصول على الصور أو تبادل الأحاديث مع بعضهم.

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المغردون عبر منصة إكس تداولوا مقطع فيديو يُظهر البليهي وهو يتلقى هدية غير متوقعة من أحد العشاق الإيرانيين، وهي صورة له موجودة ضمن إطار جميل.

الغريب أن الهدية جاءت للاعب سعودي رغم وجود عدد من النجوم الأجانب الكبار في الهلال، وكذلك جاءت لمدافع رغم أننا اعتدنا تقديم الهدايا للعناصر الهجومية، لكن يبدو أن أداء البليهي القوي وتفاعله ونهجه على أرض الملعب جمع المعجبين حوله.

يُشار إلى أن المدرب جورج جيسوس اصطحب معه 5 أجانب لخوض اللقاء، حسبما تنص لوائح الاتحاد الآسيوي، وهم حارس المرمى ياسين بونو ولاعبي الوسط سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش وبرونو نيفيش والجناح مالكوم دي أوليفيرا والمهاجم ألكسندر ميتروفيتش.