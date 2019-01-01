فيديو | هدف من نصف الملعب يقصي شباب برشلونة من الكأس في الكلاسيكو

شباب ريال مدريد يصلون لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تجاوز برشلونة في نصف نهائي البطولة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نجح فريق الشباب في ريال مدريد بالوصول لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعدما تجاوزوا شباب برشلونة في نصف النهائي.

جاء هذا عقب انتهاء لقاء الإياب في العاصمة مدريد بالتعادل بهدف لكل فريق بعد أن كانت مواجهة الذهاب في كتالونيا قد انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين.

وجاء هدف ريال مدريد الوحيد في مباراة الإياب والذي قضى على آمال برشلونةبشكل نهائي عن طريق اللاعب أنطونيو بلانكو نجم وسط الملعب.

وبدأ الهدف بخطأ من وسط ملعب فريق برشلونة أثناء بناء هجمة واعدة ففقد الكرة لصالح بلانكو الذي لم يتردد في تسديدها في المرمى الذي شهد تقدم حارسه في الدقيقة الـ 71.

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وكان الهدف الوحيد لبرشلونة في المباراة قد تم تسجيله في الدقيقة الـ 51 عن طريق اللاعب أنطونيو خيسوس وهو ما منح النادي الكتالوني أملًا في العودة بالنتيجة والوصعود للمباراة النهائية.

بهذه النتيجة ينتهي موسم شباب برشلونة بدون أي لقب عقب خسارة الدوري أمام سرقسطة ودوري الأبطال أمام تشيلسي.