فيديو: هدف الموسم؟ مدافع إنتر يسجل من نصف الملعب بصورة مذهلة!

نجم إنتر سجل هدفًا خارقًا للعادة أمام فروزينوني في الدوري الإيطالي..

شهدت مباراة إنتر أمام فروزينوني، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا"، لحساب الجولة 12 في منافسات موسم 2023-2024، هدفًا مذهلًا حمل توقيع فيديريكو ديماركو نجم "النيراتزوري".

إنتر تمكن من تحقيق الفوز على فروزينوني بهدفين دون رد، وتمكن ديماركو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف التركي هاكان تشالهان أوغلو هدف تأمين النتيجة في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

ديماركو، الذي استلم الكرة على الجانب الأيسر لهجوم إنتر، قرر فجأة تسديد الكرة من مسافة تزيد على 56 مترًا، مستغلًا تقدم حارس فروزينوني، لتسكن الكرة الشباك.

وواصل ديماركو عاداته مع تسجيل الأهداف، حيث يعد واحدًا من بين مدافعين فقط في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تمكن من تسجيل وصناعة هدفين أو أكثر في آخر 4 مواسم، جنبًا إلى جنب مع النجم المغربي أشرف حكيمي.

فوز إنتر على فروزينوني رفع رصيد "النيراتزوري" إلى 31 نقطة، ليصعد فريق المدرب سيموني إنزاجي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف، و8 نقاط عن ميلان الثالث.