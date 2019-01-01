فيديو - هتان باهبري يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا

مواجهة قوية بين العين والهلال في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق هتان باهبري لاعب الهلال السعودي رقمًا مميزًا بهدفه في العين الإماراتي في اللقاء المقام بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتمكن هتان باهبري لاعب الهلال في تسجيل هدف التقدم لفريقه بعد مرور فقط 15 ثانية من بداية اللقاء ليفاجيء الزعيم الإماراتي.

وأصبح هدف هتان باهبري الأسرع في تاريخ دوري أبطال آسيا والذي سجل بعد 15 ثانية فقط من بداية اللقاء ليسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ البطولة.

الدقيقه 00:14 هدف هلالي في مرمى العين البداية نار من هتان باهبري ويصنف كأسرع هدف في كاس اسيا 💙 🔥#الهلال_العين pic.twitter.com/Iyk2YbCDI0 — نواف الشهري (@nawafalgubaisi) May 6, 2019

وضمن الهلال التأهل إلى الدور الثاني من بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوز الدحيل على الاستقالا الإيراني عصر اليوم.