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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو | هاتريك حمد الله في الحزم يحافظ على الصدارة للنصر ويقربه من اللقب

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العالمي أمامه خطوة واحدة تفصله عن العودة لمنصة التتويدج بطلًا للدوري المحلي
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

حقق النصر فوزًا سهلًا أمام الحزم بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العالمي سجل هدفه الأول في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء سددها المغربي عبد الرزاق حمد الله، احتسبها الحكم إثر عرقلة المغربي داخل المنطقة.

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وأضاف حمد الله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 26 من الشوط الأول بعدما تسلم عرضية طولية وضعته على انفراد بالحارس، ليسددها من بين أقدامه في الشباك.

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المهاجم المغربي واصل تألقه وأحرز ثالث أهدافه "هاتريك" في الدقيقة 66 من عمر المباراة، من تسديدة من داخل المنطقة، وضعها على يسار حارس الحزم.

الفوز حافظ للعالمي على صدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة متفوقًا بنقطة وحيدة عن الهلال، بينما تجمد الحزم عند النقطة 30 في المركز الـ12.

 

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