دوري النجوم القطري

فيديو - "هاتريك" براهيمي يقود الريان لاكتساح أم صلال في الدوري القطري

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براهيمي
الريان يحقق فوزًا سهلًا على أم صلال

حقق الريان فوزًا سهلًا على نظيره أم صلال، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أم صلال"، ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

الريان واصل الضغط على المتصدر الدحيل، في ترتيب دوري نجوم قطر في الموسم الحالي وقلص الفارق إلى نقطة واحدة ولكن للدحيل لقاء باق.

سريعًا تقدم الريان في الدقيقة 5 عن طريق عبدالعزيز حاتم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مهارة رائعة من الجزائري ياسين براهيمي.

وأضاف براهيمي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34 بعد تلقيه عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها داخل مرمى أم صلال.

وأضاف براهيمي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء من وسط مدافعي أم صلال في مشهد رائع.

واختتم براهيمي أهداف الريان بتسجيل الهدف الثالث "الهاتريك" من ركلة جزاء في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الريان إلى 28 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري نجوم قطر، بينما تجمد رصيد أم صلال عند 5 نقاط في المركز الأخير.

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