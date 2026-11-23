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بلغ جاري نيفيل أقصى درجات الإحباط على الهواء مباشرة، وهو يشاهد ناديه السابق مانشستر يونايتد ينهار في هزيمة مذلة برباعية نظيفة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد. وترك الظهير الأسطوري زملاءه المحللين في حالة ذهول بعدما لجأ إلى انفعالات جسدية للتعبير عن عدم تصديقه للأداء الدفاعي.

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بطاقة حمراء وانهيار دفاعي يفجّران غضب الاستوديو

تلقت فترة ماوريسيو بوتشيتينو مع مانشستر يونايتد ضربة موجعة بعدما اكتسح ليفربول ضيفه على ملعب أنفيلد. وتبددت خطط الفريق الزائر في أول 10 دقائق، حين طُرد ليني يورو لإسقاطه ألكسندر إيزاك إثر خطأ في تمركز ماتياس دي ليخت.

وعانى خط الدفاع الأساسي، الذي ضم يورو ودي ليخت وليساندرو مارتينيز، أمام الهجمات المتواصلة. ولم ينجح حتى إشراك هاري ماغواير في إيقاف الطوفان، إذ كشف ليفربول عيوب دفاع أضعفه الإهمال في صيف آخر.

ومن داخل استوديو سكاي سبورتس، فقد نيفيل أعصابه خلال التحليل الذي أعقب المباراة. وأثار انفعاله الغريب ضحك جيمي كاراغر وسط استمتاع أعضاء الأستوديو التحليلي.

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وخلال تشريحه لهذا الانهيار عبر سكاي سبورتس، صوّب قائد يونايتد السابق سهام انتقاده نحو لغة الجسد السيئة للمدافعين، مؤكدًا أن الخط الخلفي لا يبدو يقظًا أبدًا خلال المباريات.

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وقال نيفيل: «لا أرى أيًّا منهم متحفزًا ويقظًا، يبدو وكأن لديه شيئًا راسخًا هنا (يشير إلى رأسه). لا أرى أيًّا منهم يبدو بهذا الشكل. إنهم يبدون هكذا…»

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وحدّق نيفيل في الفراغ لعدة ثوانٍ، ثم صفع وجهه مرتين وهو يقول «استيقظ» في كل مرة، قبل أن يختم: «أنت تلعب لمانشستر يونايتد!»

الأزمة الدفاعية تضع بوتشيتينو في ورطة الهبوط

وتُبقي هذه الخسارة يونايتد في منطقة الهبوط، بفوز وحيد فقط في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. كما استقبل الفريق أهدافًا أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

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وكان نيفيل شديد الانتقاد بشكل خاص لـقرار بوتشيتينو الدفع بدي ليخت أساسيًا بعد غياب دام عامًا كاملًا بسبب الإصابة. لكن المحلل أقرّ بصعوبة العودة بعد عام على الهامش.

وأضاف نيفيل: «أتعاطف معه كثيرًا. الأمر أشبه بلعب كرة القدم بعد احتساء ست كؤوس من الجعة. إنه شعور غريب. أتعاطف معه كثيرًا، فمشاهدة ذلك أمر مقلق».

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إعادة بناء دفاعية عاجلة تنتظر بوتشيتينو

ويواجه بوتشيتينو معركة فورية لانتشال يونايتد من منطقة الهبوط والبناء على فوز وحيد في الدوري من 11 مباراة. وسيكون إصلاح أضعف دفاع في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا على رأس أولوياته، كما ستكون الإدارة الحذرة للياقة دي ليخت بعد غيابه لعام كامل أمرًا حاسمًا. ومن دون تحسن سريع في الخط الخلفي، يخاطر يونايتد بالغرق أكثر في صراع الهبوط.