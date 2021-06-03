فيديو | "نصيحة بتشجيع الهلال للابتعاد عن أمراض السكر والضغط"

نصيحة بتشجيع الهلال

وجه الإعلامي أحمد العرفج، نصيحة لمتابعي كرة القدم، بضرورة تشجيع نادي الهلال، من أجل الابتعاد عن الإصابة بأمراض السكر والضغط.

العرفج قال خلال تصريحات خلال برنامج "يا هلا بالعرفج" المذاع عبر قناة "روتانا خليجية" وهو يرتدي وشاح الهلال: "أنا ميولي لنادي الاتحاد، ولكني أحب الهلال ولا أشجعه".

الإعلامي تابع: "الهلال والبطولات وجهان لعملة واحدة، وتحدثوا أن التحكيم يجامل الهلال، ولكن كله كلام ذهب إلى مزلبة التاريخ، وبقيت البطولات".

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أحمد العرفج استطرد قائلًا: "لو عملوا قياسا ضغط وسكر لوجدوا مشجعي الهلال هم الأقل إصابة، لأن فريقهم دائمًا ما يجلب بطولة أو بطولتين على الأقل في الموسم الواحد".

وواصل: "سألني أحد المشجعين في بدايتهم، ماذا أشجع؟ فنصحته بتشجيع نادي الهلال، حتى لا يتعرض للإصابة بالضغط والسكر".

د. #العرفج:

- أحب #الهلال لكن لا أشجعه

- الهلال والبطولات وجهان لعملة واحدة

- "مجاملات الهلال" كلام ذهب إلى مزبلة التاريخ

- جماهير الهلال أقل ضغطا وسكر

- شجع الهلال وستربح

- خلصت الأغاني وما خلصت بطولات الهلال@Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LUQrinBg1H — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 2, 2021

واختتم العرفج تصريحاته قائلًا: "خلصت كل الأغاني وبطولات الهلال لم تنتهِ، والهلال فريق قوي وبطل".